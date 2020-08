Le Iene ricordano Nadia Toffa: serata speciale a un anno dalla sua morte (Di lunedì 3 agosto 2020) A un anno dalla sua morte, Nadia Toffa vIene ricordata da tutte le persone che le hanno voluto bene. Il 13 agosto 2020 infatti andrà in onda una puntata speciale de Le Iene, su Italia 1. L’annuncio è stato dato direttamente dalle pagine social del programma Mediaset. Non è il primo omaggio fatto dalla redazione e dai colleghi di Nadia, alla iena morta dopo aver combattuto contro il cancro. All’inizio della passata stagione televisiva infatti, i colleghi di Nadia si erano ritrovato tutti insieme nello studio di Italia 1 per darle un ultimo addio. UN anno FA MORIVA Nadia Toffa: LE ... Leggi su ultimenotizieflash

"Nadia ci ha fatto un ultimo dono: una nipotina col suo stesso sorriso"

“La nostra nipotina ha lo stesso sorriso birichino di Nadia. È un suo dono”. Queste le parole riportate dal Messaggero con cui la madre di Nadia Toffa ricorda la figlia, conduttrice de “Le Iene” scomp ...

