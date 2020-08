Katy Perry sull’uso di farmaci anti-depressivi: “A volte serve un sostegno farmacologico, non avevo scelta” (Di lunedì 3 agosto 2020) "È stato come se mi fossi slogato il cervello e avessi bisogno di stampelle": con questa metafora, Katy Perry ha raccontato di aver fatto ricorso a farmaci antidepressivi nel 2017, quando il flop del suo album Witness e la fine della relazione con Orlando Bloom l'avevano portata a pensare di "non riuscire ad arrivare al 2018". La popstar californiana, ora in attesa del primo figlio dal compagno e in procinto di rilasciare il nuovo album di inediti Smile a fine agosto, ha confessato di essere stata "clinicamente depressa" e di aver pensato al suicidio in un anno molto difficile della sua vita, segnato sia dalle difficoltà professionali (la stroncatura del suo disco e la scarsa accoglienza riservata al tour) che dai problemi sentimentali. In un'intervista al Sunday Times, ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry: «Ecco la canzone che farò ascoltare a mia figlia» Billboard Italia Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia non ancora nata: "Un inno alle donne"

Sarà "What Makes a Woman", il brano del nuovo album "Smile", in uscita il 28 agosto, due settimane dopo la data inizialmente prevista, che Katy Perry vuole dedicare alla figlia in arrivo. "È una canzo ...

