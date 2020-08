J-Ax e Fabri Fibra in Djomb Remix con Bosh, il nuovo singolo ad agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) J-Ax e Fabri Fibra in Djomb Remix: i due rapper italiani si uniscono al rapper francese Bosh per una nuova collaborazione internazionale. Fabri Fibra e J-Ax per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione. L'occasione è quella del feat. con il rapper francese Bosh, di grande successo nel suo Paese Natale. Arriva adesso una versione Remix della hit Djomb che vedrà tra i protagonisti proprio J-Ax e Fabri Fibra. La nuova versione del brano sarà disponibile in digitale da lunedì 10 agosto e proporrà il Remix del brano che ha concesso al rapper Bosh di dominare le ... Leggi su optimagazine

StraNotizie : Fabri Fibra e J-Ax in Djomb Remix del rapper Bosh - FrequenzaIT : Due leggende della musica rap italiana per la prima volta insieme in un’inedita collaborazione dal profumo internaz… - osama963x : @ismylifeajoke_ turbe giovanili- fabri fibra - MusicInContact : J-Ax e Fabri Fibra per la prima volta insieme: il 10 Agosto esce “Djomb Remix”, in collaborazione con il rapper fra… - Carbonio_14 : Fabri Fibra be like dico cose che tra loro non c'entrano niente ma fanno rima quindi sono un rapper -