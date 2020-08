Isolate cellule staminali nel nervo ottico, speranze contro il glaucoma (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo decine di sperimentazioni, un team dell'università del Maryland ha isolato per la prima volta le cellule staminali del nervo ottico. Il risultato raggiunto apre nuove possibilità per arrivare a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il Messaggero

Per la prima volta sono state isolate cellule staminali nel nervo ottico, ovvero il treno di fibre nervose che porta le immagini catturate dall'occhio al cervello. La scoperta delle staminali neurali ...Dopo decine di sperimentazioni, un team dell'università del Maryland ha isolato per la prima volta le cellule staminali del nervo ottico. Il risultato raggiunto apre nuove possibilità per arrivare a c ...