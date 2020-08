"Il Ponte Morandi non andrà in prescrizione" (Di lunedì 3 agosto 2020) “Nei casi delle altre tragedie di cui mi sono occupato si sono completati i gradi di merito nei tempi. L’esito del processo è un altro discorso, ma è un nostro obiettivo evitare che l’indagine sul Ponte si concluda con una denegata giustizia: è inaccettabile, soprattutto in vicende delicate come questa”.Così il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, rispondendo a una domanda sull’inchiesta sul crollo di Ponte Morandi e il rischio della prescrizione e spiegando che oggi sarà all’inaugurazione del nuovo Ponte.Secondo il procuratore Cozzi “si sono accumulati anni di ritardi nelle ispezioni. Dal quadro complessivo emerge che l’infrastruttura autostradale negli ... Leggi su huffingtonpost

