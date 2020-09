Google lancia Pxel 4a ed entra di prepotenza nella fascia media degli smartphone (Di lunedì 3 agosto 2020) Come in una battaglia navale d'altri tempi, una volta la potenza di una casa produttrice di smartphone si valutava nello scontro tra ammiraglie. Oggi il mercato è cambiato – sarà colpa della pandemia o più probabilmente della saturazione della fascia premium – e lo scontro si è fatto più aspro che mai nella della fascia media, quella, per intenderci, che gravita tra i 350 e i 500 euro. In questo segmento – al netto delle manovre di Apple che come al solito gioca una partita tutta sua – si è fatta notare nelle scorse settimane la presentazione di OnePlus Nord, un device bello e performante che sarà in vendita dal 4 agosto, e oggi piomba con prepotenza Google con il Pixel 4a. Lo scorso ... Leggi su agi

MariaMarvit98 : TIM lancia Voce Smart con Google: ecco come chiamare con Google Nest Mini - _Simbiosity : Una laurea in 6 mesi: Google lancia la sua università - Notiziedi_it : Una laurea in 6 mesi: Google lancia la sua università - KayWords : @Robydaen @SimoDeMeuron Posso spezzare una lancia per la 'categoria'? Le domande che ho ricevuto erano/sono decine,… - ariannaminu : RT @chiamamiCosmi: sta cosa che su google parlino di lui che ha lasciato la band 5 ANNI FA ma non del fatto che la apple music abbia tolto… -