Focolaio covid a Porcia: positiva una studentessa (Di lunedì 3 agosto 2020) Piccolo Focolaio a Porcia: una studentessa tornata dall’estero e passata per Bologna è risultata positiva al covid-19. Diversi i contagiati Campanello d’allarme in Friuli-Venezia Giulia, dopo che una studentessa risultata poi positiva al -covid, ha fatto ritorno a casa dall’estero contagiando 5 persone a Porcia, in provincia di Pordenone. Tutti i parenti contagiati sono stati sottoposti a quarantena domiciliare. La ragazza è venuta a contatto anche con i nonni, forse in una cena in famiglia, contagiandoli. Al momento, come ha fatto sapere il sindaco di Porcia Marco Sartini, 20 persone si trovano in isolamento domiciliare e il numero dei tamponi positivi è salito da 3 a 5. ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : ??Purtroppo ancora violenza alla Caserma Serena di Treviso, principale focolaio Covid (importato) in Italia: un 'os… - matteosalvinimi : Non c'è pace a Treviso, Caserma Serena (133 immigrati positivi su 293, principale focolaio Covid italiano): SOMMOSS… - fanpage: Nuovo focolaio Covid a Cerignola: 11 positivi e decine in quarantena dopo una festa di 18 anni

Tavernerio (Como), 3 ago. (Adnkronos Salute) - Nei panni di chi dà la caccia ai serial killer. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, è possibile prevedere la diffusione geografica del coronavi ...

Coronavirus Piemonte: insediato gruppo d’indagine su emergenza Covid

Il coordinatore, a margine della prima riunione, ha spiegato: “L’approfondimento riguarderà Rsa, dispositivi di protezione, territorio, politiche sui tamponi, misure di lockdown, tracciatura dei focol ...

