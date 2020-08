"Duri e inflessibili con gli irregolari". Conte sposa la linea Di Maio sui migranti (Di lunedì 3 agosto 2020) “Non si entra in Italia in questo modo e soprattutto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità internazionale sia esposta ad ulteriori pericoli non controllabili. Ci sono migranti che tentato di sfuggire alla sorveglianza sanitaria: non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo essere Duri e inflessibili”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo a Cerignola alla presentazione del progetto LegaliTour.“Stiamo collaborando con le autorità tunisine. È quella la strada”, ha aggiunto il premier. “Io stesso ho scritto una lettera al presidente tunisino e sono Contento che abbia fatto visita ai porti per rafforzare la sorveglianza costiera: dobbiamo contrastare i traffici, dobbiamo contrastare l’incremento degli ... Leggi su huffingtonpost

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una visita in Puglia parla con i giornalisti e affronta la questione immigrazione, un tema caldo nel dibattito pubblico e politico dopo l'aumento d ...

Roma - "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare" e "non possiamo permettere che i sacrifici" fatti dal Paese per la crisi Covid "siano vanificati". Lo ha detto il premier Gius ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante una visita in Puglia parla con i giornalisti e affronta la questione immigrazione, un tema caldo nel dibattito pubblico e politico dopo l'aumento d ...Roma - "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare" e "non possiamo permettere che i sacrifici" fatti dal Paese per la crisi Covid "siano vanificati". Lo ha detto il premier Gius ...