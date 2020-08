Diana Poloni fidanzata Francesco Renga: la sua salvezza (Di lunedì 3 agosto 2020) Questo articolo . Il cantante Francesco Renga dopo la sua precedente relazione con Ambra Angiolini pare sia nuovamente felice, insieme alla nuova fidanzata Diana Poloni. Il cantante Francesco Renga pare sia nuovamente felice sentimentalmente, dopo la fine del suo rapporto con Ambra Angiolini, ritrovando il sorriso insieme a Diana Poloni. La storia con Ambra era stata molto intensa … Leggi su youmovies

Chi è Francesco Renga? All’anagrafe Pierfrancesco, 1 metro e 78 centimetri di altezza, nasce a Udine il 12 giugno 1968. Il padre si chiama Salvatorico e ha origini sarde, mentre la madre Jolanda è sic ...Anche Francesco Renga ha deciso di rivoluzionare il proprio look in previsione del ritorno sul palco. Il cantante si è mostrato in versione inedita, con barba e capelli lunghi che ha conquistato il pu ...