Coronavirus: Bbc, in Iran i morti sono quasi 42.000 (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - Il numero reale dei morti da Coronavirus in Iran è quasi il triplo rispetto ai dati ufficiali forniti dal ministero della Sanità: è quanto emerge da un'inchiesta del servizio ... Leggi su corrieredellosport

BBCWorld : Coronavirus: Scaled back Hajj pilgrimage due to start in Saudi Arabia - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - DavidRo59411925 : #Iran #CoronaVirus Il bilancio delle vittime del CoronaVirus in Iran è quasi tre volte superiore al numero ufficia… - gioggsan : Secondo la BBC, in Iran il numero di morti per COVID-19 è di quasi tre volte superiore a quello dichiarato ufficial… - agilex2 : Coronavirus, disastro Iran. La BBC riferisce che i dati ufficiali iraniani sono stati inventati e che l'epidemia è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bbc Coronavirus: Bbc, in Iran i morti sono quasi 42.000 - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Bbc, in Iran i morti sono quasi 42.000

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il numero reale dei morti da coronavirus in Iran è quasi il triplo rispetto ai dati ufficiali forniti dal ministero della Sanità: è quanto emerge da un'inchiesta del servizio B ...

Iran, rivelati i numeri segreti della pandemia: i decessi sarebbero il triplo. "Il Paese ha nascosto i dati"

Il numero di morti per coronavirus in Iran sarebbe quasi il triplo rispetto quanto afferma il governo iraniano: è quanto scrive il canale di notizie in persiano della Bbc che cita documenti ufficiali ...

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il numero reale dei morti da coronavirus in Iran è quasi il triplo rispetto ai dati ufficiali forniti dal ministero della Sanità: è quanto emerge da un'inchiesta del servizio B ...Il numero di morti per coronavirus in Iran sarebbe quasi il triplo rispetto quanto afferma il governo iraniano: è quanto scrive il canale di notizie in persiano della Bbc che cita documenti ufficiali ...