Chi è la madre? Il test (Di lunedì 3 agosto 2020) Che sia un’illusione ottica o un test, i “giochi” sui social funzionano sempre. E così è anche per uno strano test che ha messo alla prova gli utenti di Twitter. Un’immagine: due donne e un bambino che gioca. La domanda è semplice: “Chi è la madre?“. Bisogna essere Sherlock Holmes? Non proprio. Anche se il 70% delle persone che hanno partecipato al test hanno sbagliato. Le due donne sono diverse tra loro ma ci sono degli indizi che portano a capire chi è la mamma del bambino che gioca. Ecco la soluzione. La mamma è la donna con i capelli sciolti. Perché? 1. La postura del bimbo, rivolto verso di lei mentre gioca. 2. Le gambe della donna sono nascoste sotto la sedia come a voler proteggere il bambino nel caso si avvicinasse: è una ... Leggi su ilfattoquotidiano

