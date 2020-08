Avanti un altro, Francesca Brambilla sostituita: ecco la nuova Bona Sorte (Di lunedì 3 agosto 2020) Fino all’ultima edizione di Avanti un altro è stata Francesca Brambilla a interpretare il ruolo della Bona Sorte, ma adesso è tempo di novità. Avanti un altro, anzi un’altra… Nella prossima stagione del programma, infatti, Francesca Brambilla sarà sostituita ed entrerà in scena una nuova Bona Sorte. Chi sarà? Secondo le indiscrezioni riportate sul profilo … Leggi su viagginews

marcocappato : La sentenza di oggi fa compiere un altro passo avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiuta… - pfmajorino : È deludente il Governo che si preoccupa di annunciare l'intensificazione dei rimpatri e sta a zero sulle politiche… - Terzo112 : RT @ale_babydoll: Avanti un’altro ?? - stringimimiley : @hugmejavaad È strana. Da un lato ti chiarisce subito che è in storia medievale e nella tua testa sei pronta a pian… - SoSimoneeh : @onair1927 @Sardanapalooo @Fil_Biafora @Teleradiostereo Speriamo che sia qualcuno che ci permetta di fare un altro salto in avanti. -