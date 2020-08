Annabelle: un video esilarante svela come la terribile bambola trascorre la quarantena (Di lunedì 3 agosto 2020) Per celebrare la Giornata nazionale delle bambole, New Line Cinema ha pubblicato un video in cui mostra la terrificante Annabelle alle prese con la quarantena. Per celebrare la Giornata nazionale delle bambole, New Line Cinema ha pubblicato un divertente video in cui mostra la terrificante Annabelle, al centro della saga horror iniziata con The Conjuring, mentre si trova a vagare negli uffici vuoti dello studios durante la quarantena. Diversamente da quel che si possa immaginare, stavolta sembra veramente rilassata e non ha nessuna intenzione di perseguitare chi gli capiti sotto gli occhi. Quanto durerà? Nel video, pubblicato sulle pagine social della casa di produzione americana, vediamo Annabelle mentre si gode il tempo libero, guarda le sue ... Leggi su movieplayer

