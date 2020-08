Zingaretti: "Chi per 4 voti invita a togliersi la mascherina mette a rischio la vita delle persone" (Di domenica 2 agosto 2020) Il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ammonisce i politici no mask: "Chi per raccattare consenso dice agli italiani di togliersi la mascherina si augura che riesploda la pandemia. Per 4 voti non gli interessa di mettere a rischio la vita delle persone che rischiano di ammalarsi e morire, come sta accadendo in tutti i Paesi dove si è abbassata la guardia". All’inzio della settimana, al convegno tenutosi al Senato, ribattezzato dei negazionisti del Covid, il leader della Lega Matteo Salvini aveva fatto sfoggio di non indossare la mascherina: "Non ce l’ho, non la metto", suscitando non poche polemiche. Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva fatto un richiamo ... Leggi su blogo

Adnkronos : #Zingaretti: 'Chi per 4 voti invita a togliere la mascherina si augura la pandemia' - LegaSalvini : SIAMO ALLA FOLLIA. Un governatore che con i propri soldi acquista dei camici per gli ospedali viene indagato, per c… - RudyZoia : RT @GenoveffaReloa1: I piddini mettono la mascherina perché gliel'ha detto il partito, fanno così dal 1921. Se domani Zingaretti gli dicess… - crocedelizia1 : RT @GenoveffaReloa1: I piddini mettono la mascherina perché gliel'ha detto il partito, fanno così dal 1921. Se domani Zingaretti gli dicess… - LucaZark : RT @Comemigirano: Mascherine? Quali mascherine? Ah, quelle che hai comprato tu? Quelle le abbiamo messe, non dirmi che non le vedi! http… -