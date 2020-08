Turista austriaco danneggia una statua di Canova per un selfie: rovinato un piede di Paolina Borghese (Di domenica 2 agosto 2020) Un Turista austriaco ha danneggiato una statua di Antonio Canova per farsi un selfie. È accaduto venerdì 31 luglio al museo Canova di Possagno, in provincia di Treviso, dove l’uomo si è seduto sulla “Paolina Borghese” e le ha spezzato le dita del piede. A denunciare quanto accaduto è stato Vittorio Sgarbi, presidente della “Fondazione Antonio Canova”. “Dopo la riapertura dei musei, e tra questi il Museo Gipsoteca di Possagno – racconta Sgarbi – si registra un episodio clamoroso, che non viene da visitatori italiani, né da extracomunitari, ma da un incosciente Turista austriaco che ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : Turista danneggia statua di #Canova per un selfie #ANSA - MediasetTgcom24 : Treviso, turista austriaco danneggia una statua del Canova per farsi un selfie #treviso - jisuyvn : RT @perchetendenza: 'Canova': Perché un turista austriaco ha danneggiato la 'Paolina Borghese', custodita nel museo di Possagno (Treviso):… - Ivic94757448 : @Cambiacasacca Un turista austriaco - paoladeriu : RT @pulcepalma: Il modello originale, del Canova, in gesso, di Paolina Borghese esposto alla Gipsoteca Canoviana di Possagno, danneggiato d… -