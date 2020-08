Turista austriaca partorisce il figlio in spiaggia a Cattolica (Di domenica 2 agosto 2020) Turista austriaca partorisce il settimo figlio in spiaggia a Cattolica. Il piccolo sta bene ed è ricoverato in terapia intensiva neonatale. Cattolica (RIMINI) – partorisce il figlio in spiaggia a Cattolica. Una donna austriaca nella giornata di sabato 1 agosto 2020 ha dovuto far nascere il bambino, il settimo, durante la sua vacanza in Italia. Tanta curiosità e paura per i presenti che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo solo al primo vagito del neonato. Madre e bambino sono in condizioni discrete nonostante il sangue perso. Sono stati ricoverati in ospedale per effettuare tutte le cure del caso. La vicenda è stata raccontata dalla stampa locale e ... Leggi su newsmondo

