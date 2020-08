Strage di Bologna: 40 anni di una ferita ancora aperta (Di domenica 2 agosto 2020) 2 agosto 1980: la Strage di Bologna. A 40 anni da quel fatidico momento storico la ferita rimane aperta per non aver avuto ancora una verità sui fatti. Ad oggi, 2 agosto 2020, son passati esattamente 40 anni. Tanti e forse, anzi, sicuramente troppi per non sapere ancora la verità su come andarono i fatti in quel maledetto giorno d’estate di quarant’anni fa. Erano le 10.25 del 2 agosto 1980 quando una valigia stracolma di tritolo e T4 esplose nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna, da quel giorno ribattezzata proprio “Strage di Bologna”. Durante il terribile atto terroristico morirono 85 persone, mentre altre 200 ... Leggi su bloglive

