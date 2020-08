Sanremo, trovato un cadavere in un appartamento: si indaga per omicidio (Di domenica 2 agosto 2020) Il ritrovamento nelle prime ore della mattina. L'uomo sarebbe stato massacrato di botte. L'omicidio è avvenuto in una zona residenziale dove hanno lo studio i professionisti e gli avvocati più noti della città Leggi su repubblica

