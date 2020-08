Sandro Luporini: «Io sono un poetastro. Chi ragionava sempre era Gaber» (Di domenica 2 agosto 2020) Lo scrittore toscano ha scritto per oltre 30 anni tutti i monologhi del cantautore milanese. A 90 anni, continua a guardare il nostro Paese. E osserva: «Il "vaffa" non mi è mai piaciuto». Ma anche: «Non sopporto il concetto retorico dell'"italianità"». E ancora: «Chi mette la parola "Italia" nel nome un partito politico è ridicolo». «Mi piacerebbe fare il guardiano del faro. Starmene lì tutto il giorno davanti alla luce del mare. Un mare tranquillo, però…». Sandro Luporini non si smentisce. A 90 anni, incuriosito, s'immagina un'altra vita, lui che ne ha vissute molte e con molte soddisfazioni. È stato giovanissimo giocatore di pallacanestro in serie A («Nel Cantù»). Poi pittore intenso e originale («Con amici come Giuseppe Biancheri, ... Leggi su panorama

