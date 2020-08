"Quelle fiamme vi devono bruciare la coscienza per sempre". Orrore a Crema, la rabbia di Bruno Vespa (Di domenica 2 agosto 2020) La vicenda di Crema ha sconvolto l'Italia. Ieri, sabato 1 agosto, nel primo pomeriggio una donna con problemi psichici si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. Due passanti hanno provato ad aiutarla, ma niente da fare: la signora è morta a causa delle ferite riportate. Ma a sconvolgere, oltre al gesto, c'è il fatto che erano presenti molte altre persone, che hanno ripreso la morte della donna con il loro smartphone. Un comportamento denunciato da uno dei soccorritori, confermato dal sindaco di Crema e che ha scatenato Bruno Vespa, che su Twitter ha commentato quanto accaduto: "Con quale coraggio gli sciacalli di Crema guarderanno le immagini che hanno girato mentre una povera donna si dava fuoco? Mi auguro che Quelle fiamme ... Leggi su liberoquotidiano

L'AQUILA - Si continua a lavorare sul fronte degli incendi che assediano L’Aquila, divampate lo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e ieri a Monte Cozza, zon ...Cosa fareste di fronte a una persona che si contorce avvolta dalle fiamme? Premesso che, come tutti noi, abbiate in dotazione un apparecchio con cui chiamare i soccorsi. Per molti avventori di un rist ...