Pedofilia, arrestata una professoressa a Roma (Di domenica 2 agosto 2020) arrestata una professoressa a Roma per una relazione con una sua alunna. La ricostruzione. Roma – Una professoressa è stata arrestata a Roma per aver avuto una relazione con una sua alunna. La vicenda risale allo scorso anno scolastico, come scritto da La Repubblica, ma il fermo è scattato solo nella giornata di domenica 2 agosto 2020 al termine di una prima indagine. La Procura, infatti, non ha chiuso il fascicolo anche per accertare meglio la vicenda e capire se nella tela della docente sono cadute anche altre alunne. La ricostruzione della vicenda La vicenda risale all’anno scolastico 2018-2019 con la professoressa che, attraverso l’argomento dell’arte, è riuscita a far cadere la ragazza di 16 ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Pedofilia, arrestata una professoressa a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia arrestata Pedofilia, arrestata una professoressa a Roma News Mondo Filma i bambini in spiaggia e si masturba: arrestato turista tedesco. «Nello smartphone video di bimbi senza vestiti»

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in Veneto per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebbe filmato i bambini che si divertivano in spiaggia, si sarebbe spogliato e avrebb ...

Pedofilo arrestato: atti osceni in spiaggia a Venezia, nello smartphone decine di video di bambini

A chiamare il comando della Polizia locale del Distretto Veneto est sono stati alcuni genitori che l’altra settimana avevano scoperto il 54enne tedesco in spiaggia con i pantaloni abbassati, intento a ...

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in Veneto per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebbe filmato i bambini che si divertivano in spiaggia, si sarebbe spogliato e avrebb ...A chiamare il comando della Polizia locale del Distretto Veneto est sono stati alcuni genitori che l’altra settimana avevano scoperto il 54enne tedesco in spiaggia con i pantaloni abbassati, intento a ...