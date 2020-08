Pavoletti: «Ritorno in campo? Più felice dell’esordio in Serie A» (Di domenica 2 agosto 2020) Leonardo Pavoletti è tornato in campo dopo la rottura, per due volte, del crociato. Ecco le parole dell’attaccante Leonardo Pavoletti ha parlato a fine partita ai canali ufficiali del Cagliari esternando la sua gioia per il Ritorno in campo. Ritorno IN campo – «Penso di essere stato più contento di quando ho esordito in Serie A. Era difficile immaginare di riuscire a rientrare nello stesso campionato dopo due rotture del legamento crociato, sono felice ed emozionato di essere riuscito a giocare anche pochi minuti, seppur in uno stadio vuoto. Ringrazio i compagni e anche i giocatori del Milan per gli applausi che mi hanno riservato al momento dell’ingresso in campo. Non avevo ... Leggi su calcionews24

MILANO. L’ultima del Milan è in linea con gli effetti speciali del dopo ripartenza: contro il Cagliari arriva un netto successo (3-0) che chiude la stagione rossonera. Dopo l’autogol di Klavan, a segn ...

MILANO. L'ultima del Milan è in linea con gli effetti speciali del dopo ripartenza: contro il Cagliari arriva un netto successo (3-0) che chiude la stagione rossonera. Dopo l'autogol di Klavan, a segn ...