Meteo Campania, dalla prossima settimana calano le temperature e arrivano le piogge (Di domenica 2 agosto 2020) Meteo Campania, su tutta l’arrivo di un ciclone Atlantico metterà fine all’ondata di caldo con le temperature che caleranno anche di 10° in tutta Italia. L’ondata di calore intenso ha le ore contate, infatti dalla prossima settimana, già da lunedì 3, un ciclone Atlantico impatterà sull’Italia portando pioggia, grandine e segnando un punto di stop … Leggi su 2anews

Notiziedi_it : Meteo, ultimi giorni di caldo: la settimana prossima piogge anche in Campania - occhio_notizie : Il #meteo di #oggi in #Campania - occhio_notizie : Il #meteo di #domani in #Campania - CapezzutoF : RT @Pazzesco_CY: Oggi è stata diramata in Campania una allerta meteo per il troppo caldo... Ecco la soluzione, prendiamo esempio da @canya… - occhio_notizie : il #meteo di #oggi in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Meteo Campania fine luglio, il caldo africano è ai massimi livelli Fanpage.it Meteo, in arrivo un’ondata di maltempo

Un ciclone Antiatlantico in arrivo sull’Italia spazzerà via l’ondata di calore intenso che ha caratterizzato il primo fine settimana di agosto. A partire da lunedì 3 agosto, infatti, il team di IlMete ...

Fase 3 in Campania, ordinanza di De Luca: obbligo di documento al ristorante e controlli sugli arrivi dai Paesi a rischio

Inoltre, al fine di rendere tempestiva la ricostruzione degli eventuali casi di cosiddetto "contatto stretto" relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali ...

Un ciclone Antiatlantico in arrivo sull’Italia spazzerà via l’ondata di calore intenso che ha caratterizzato il primo fine settimana di agosto. A partire da lunedì 3 agosto, infatti, il team di IlMete ...Inoltre, al fine di rendere tempestiva la ricostruzione degli eventuali casi di cosiddetto "contatto stretto" relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali ...