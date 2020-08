Marani: «Conte ingeneroso con la società, c’è una differenza sostanziale con Mourinho» (Di domenica 2 agosto 2020) Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport del duro sfogo di Antonio Conte dopo il match contro l’Atalanta Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport del duro sfogo di Antonio Conte dopo il match contro l’Atalanta. Queste le parole del giornalista. Conte – «L’Inter è arrivata a 82 anni punti, l’ultimo anno era stato l’anno del Triplete. La Juventus è stata nettamente avanti, Conte aveva le condizioni per provare a vincere il campionato. Secondo me in un periodo non è riuscito a fare la differenza, l’Inter ha pareggiato 10 volte e lì secondo me ha perso lo Scudetto. Detto questo io credo che lo sfogo di Conte sia sbagliato, non è questo il modo di costruire, ... Leggi su calcionews24

