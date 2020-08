Maltempo Puglia, grandinata in provincia di Taranto: gravi danni ai frutteti e ai vigneti (Di domenica 2 agosto 2020) Una violenta grandinata si e’ abbattuta ieri pomeriggio sulla provincia di Taranto provocando, secondo quanto verificato da Coldiretti Puglia, “gravi danni a frutteti, vigneti e ai campi di angurie e meloni a Ginosa e Castellaneta, dove le frequenti tempeste della pazza estate 2020 non stanno risparmiando alcuna coltura”. Coldiretti fa il bilancio “dell’ennesimo fenomeno della tropicalizzazione del clima in una estate caratterizzata da bombe d’acqua, grandine e vento forte, ma al contempo dalla siccita’ persistente, con temperature anche oltre i 40 in alcune aree rurali”. “La gestione del rischio e le scelte in tema di assicurazioni in agricoltura vanno profondamente riviste – afferma ... Leggi su meteoweb.eu

coldiretti : Maltempo in 9 regioni, allerta meteo arancione a Milano. Danni per i temporali in Campania e Puglia - AnsaPuglia : Maltempo: Coldiretti, grandinata a Taranto, danni a frutteti. 'Bisogna rivedere gestione rischio e scelte su assicu… - zazoomblog : Puglia: maltempo allerta per temporali nel pomeriggio. Codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile prev… - NoiNotizie : #Puglia #meteo: maltempo, allerta per temporali nel pomeriggio. Codice giallo per #Taranto e #Salento (immagine: fo… - valeria_nuvola : RT @Lucyaglam: Come quelle volte che immagino di essere nella mia Vieste, in #Puglia. Poi, alle 5,30, il diluvio universale, mi butta giù d… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Puglia Maltempo: Coldiretti, grandinata a Taranto, danni a frutteti - Puglia Agenzia ANSA Meteo, allerta in nove regioni. Grandinata distrugge coltivazioni in Campania, forti danni anche a Modena e a Taranto

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frut ...

Maltempo: Coldiretti, grandinata a Taranto, danni a frutteti

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri pomeriggio sulla provincia di Taranto provocando, secondo quanto verificato da Coldiretti Puglia, "gravi danni a frutteti, vigneti e ai campi di angurie e m ...

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frut ...Una violenta grandinata si è abbattuta ieri pomeriggio sulla provincia di Taranto provocando, secondo quanto verificato da Coldiretti Puglia, "gravi danni a frutteti, vigneti e ai campi di angurie e m ...