Maltempo Molise, violento temporale a Campobasso: quasi 50mm in un’ora, crollo termico da +34°C a +18°C (Di domenica 2 agosto 2020) Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio su Campobasso, scaricando grandi quantità d’acqua in poco tempo. Tra le 16 e le 17 di oggi, domenica 2 agosto, sul capoluogo molisano sono caduti ben 46mm di pioggia, in particolare nella zona bassa della città. Il temporale ha provocato pesanti allagamenti. Alle 15:30, a Campobasso c’erano +34°C. Dopo il temporale, la temperatura è crollata di quasi 26°C: alle ore 17, infatti, c’erano poco più di +18°C.L'articolo Maltempo Molise, violento temporale a Campobasso: quasi 50mm in un’ora, crollo ... Leggi su meteoweb.eu

