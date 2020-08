Israele, 10mila persone protestano sotto la casa di Netanyahu (Di domenica 2 agosto 2020) In Israele, 10mila persone si sono recate sotto la residenza di Netanyahu per chiederne le dimissioni e una nuova politica economica per il paese. Nella giornata di ieri a Gerusalemme, diecimila persone si sono riunite sotto l’abitazione privata del premier Benjamin Netanyahu per protestare contro il governo e chiedere le sue dimissioni. Molti giornali nazionali … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

nadia_rocky : - fisco24_info : Israele: in 10mila a Gerusalemme contro Netanyahu: Dimostranti chiedono dimissioni del premier.Polizia ne ferma 12 - CretellaRoberta : Israele: in 10mila a Gerusalemme contro Netanyahu: Dimostranti chiedono dimissioni del premier.Polizia ne ferma 12… - _Aquila1 : Israele: in 10mila a Gerusalemme contro Netanyahu - Medio Oriente - ANSA - GiaPettinelli : Israele: in 10mila a Gerusalemme contro Netanyahu - Ultima Ora - ANSA -