Inter, De Vrij: “Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League” (Di domenica 2 agosto 2020) “Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League!”. Questo il commento di Stefan De Vrij apparso sul suo profilo ufficiale a poche ore dalla vittoria dell’Inter sull’Atalanta, che permette agli uomini di Conte di consolidare il secondo posto in classifica ad un punto dalla Juventus. Nell’orizzonte dell’Inter adesso c’è la partita con il Getafe come ricorda anche il difensore olandese. Leggi su sportface

