"Improbabile seconda ondata". E l'immunologo smonta lo stato di emergenza (Di domenica 2 agosto 2020) Valentina Dardari L’immunologo Le Foche preoccupato da angoscia, danni economici e squilibri organizzativi. Tre le regole da seguire L’immuno-infettivologo Francesco Le Foche sembra escludere la possibilità di una seconda ondata di coronavirus, anche perché, ormai, abbiamo fatto una certa esperienza. Seguendo le tre regole fondamentali possiamo cavarcela. Mascherina, lavaggio mani ed equilibrio nei comportamenti. Le Foche, intervistato da Giancarlo Dotto ha affrontato diversi temi relativi alla pandemia che stiamo vivendo dallo scorso marzo. Da ormai cinque mesi la nostra vita è cambiata, in peggio, e la strada sembra ancora lunga e tortuosa. Dpcm dopo Dpcm ci troviamo ancora a utilizzare le mascherine in ambienti chiusi e, forse il lato peggiore, ancora in ... Leggi su ilgiornale

