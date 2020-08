Grosso incendio sul GRA, visibilità ridotta: chiusa carreggiata esterna (Di domenica 2 agosto 2020) A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 55,600, all’altezza dello svincolo per Via Cristoforo Colombo (uscita 27), in carreggiata interna è stata chiusa la rampa che da Via Cristoforo Colombo immette sul GRA . La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Grosso incendio sul GRA, visibilità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La Sardegna continua a bruciare. Stamattina un nuovo rogo ad Anela mentre continuano le operazioni di bonifica dei grossi incendi di ieri.

Quindici giorni dopo il gesto che ha oltraggiato la memoria degli uomini che hanno lottato ed hanno dato la propria vita per affrancare la Maremma dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista, ...

