Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Lazio | “Lorenzo Insigne è un po’ preoccupato”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dal San Paolo dopo Napoli-Lazio. "Partita vera, abbiamo fatto più noi già nel primo tempo. Anticipo che meritavo l'espulsione, i toni li hanno accesi entrambe le panchine. E' stato un buon test prima di Barcellona. Sono partite diverse, la Lazio è fisica, abbina qualità, loro hanno più qualità e sarà diverso. Dovremo giocare da squadra, ce la giocheremo e sappiamo che servirà un'impresa. Per farla dovremo essere liberi di testa. Insigne è un po' preoccupato, ha sentito un fastidio, entro 48 ore farà una risonanza e vedremo se riuscirà ad esserci".

