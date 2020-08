Formula Uno, Gp Silverstone: la griglia di partenza (Di domenica 2 agosto 2020) griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 a Silverstone domani alle 15:10: Prima fila: Lewis Hamilton, Ing/Mercedes, Valtteri Bottas, Fin/Mercedes, Seconda fila: Max Verstappen, ... Leggi su leggo

sportface2016 : Per Helmut #Marko la velocità di #Leclerc durante la qualifica 'è un mistero' - #GPGranBretagna - sportface2016 : #BritishGP, incidente contro le barriere per #Kvyat: il video - simrad79 : Che spettacolo penoso è diventata la formula uno, date il mondiale a Mercedes e fate ripartire tutto da zero. #BritishGP - sportface2016 : #F1, il video della partenza del #BritishGP - hecateskey : Interessate sta formula 1 Al primo giro uno si è fottuto una ruota #BritishGP -