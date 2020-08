Formula 1, Gp Silvertsone: disastro Bottas, ne approfitta Leclerc (Di domenica 2 agosto 2020) Finale thrilling per il GP di Silverstone di Formula 1: Bottas perde un podio semplice a favore del ferrarista Leclerc. Quanto accaduto ha dell’incredibile. disastro Mercedes a pochi minuti dalla conclusione del Gran Premio di Silverstone. Il pilota finlandese Bottas ha gettato alle ortiche un podio stra meritato a causa della foratura della gomma anteriore sinistra. Ad approfittarne è stato il pilota della Ferrari Leclerc che chiude terzo alle spalle di Hamilton e Verstappen, anche lui graziato dalla foratura di Bottas. Ma potrebbe non essere finita qui: anche l’inglese Hamilton ha bucato uno pneumatico nell’ultimo giro, chiudendo la gara con una gomma a terra. Per questo potrebbe arrivare una clamorosa penalizzazione che ... Leggi su bloglive

