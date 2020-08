Festa Genoa: batte il Verona e si salva. Lecce in B, cade il Sassuolo (Di domenica 2 agosto 2020) Ultima giornata, ultimi 90 minuti di emozioni. In palio la salvezza contesa da Genoa e Lecce, impegnati contro rispettivamente Hellas Verona e Parma. Alla fine è il Grifone a spuntarla, vincendo il match contro gli scaligeri, mentre i salentini cadono in casa e tornano in Serie B dopo una sola stagione. cade il Sassuolo in casa contro un'ottima Udinese che conclude bene il campionato. Pari tra Bologna e Torino.Genoa-VeronaDentro o fuori per il Grifone che ritrova gli ex Juric e Veloso sulla loro strada. La partenza dei rossoblu, però, non è da squadra impaurita. Al 13' Sanabria fa 1-0 con un gran inserimento su cross di Masiello. Il Genoa è ispirato e al 26' raddoppia ancora con Sanabria, perfettamente servito da Pandev. Sul ... Leggi su itasportpress

GENOVA - Tredici anni consecutivi in serie A, un record per il Genoa nel calcio dal dopo guerra ad oggi. Un filotto che stasera sarà però’ in discussione nel match che vale la salvezza col Verona. Com ...

Ultima giornata, spesso goleade viola. Ma nessuna vittoria negli ultimi tre anni

Era una tradizione positiva fino al primo anno di Sousa, quando spesso era una festa per la Fiorentina. Ma negli ultimi anni… Dal ritorno in Serie A, una delle tradizioni positive della Fiorentina era ...

