E’ il momento di aprire il cassetto dei sogni (Di domenica 2 agosto 2020) (Di Carmine Ubertone) Archiviato il campionato con la vittoria sulla Lazio è il tempo di pensare solo ed esclusivamente al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : momento aprire E’ il momento di aprire il cassetto dei sogni Tutto Napoli Tra i protagonisti della giornata inaugurale anche l’attore Elio Germano. Il maestro Muti invece chiuderà nel settembre del 2021

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dare il via, il prossimo 5 settembre a Ravenna, alle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Celebrazion ...

Giubileo, aperta Porta Santa a Guadalupe/ Diretta video, mons. Cerro si inginocchia

E’ iniziato ufficialmente il Giubileo 2020-2021. Pochi minuti fa monsignor Cerro, arcivescovo di Toledo, dopo essersi rivolto ai numerosi fedeli presenti di fronte alla basilica di Santa Maria di Guad ...

