De Laurentiis a Milik: «Se vuoi fare il furbo, ci comporteremo di conseguenza» (Di domenica 2 agosto 2020) Non è ancora uscito allo scoperto Arek Milik, poco o nulla è trapelato della sua volontà di lasciare il Napoli per lidi torinesi che lo richiamano in bianconero. Tuttosport oggi mette in evidenza le parole di De Laurentiis all’attaccante polacco Dopo l’avviso alla società bianconera e la previsione sulla decisione dell’allenatore (che oltre a Mertens avrà a disposizione il neoacquisto Osimhen), l’avvertimento a Milik: «Se tu a un certo punto vuoi fare il furbo, o hai dei cattivi consiglieri nei tuoi agenti, noi ci comporteremo di conseguenza». Ostenta durezza per mascherare una posizione di debolezza, il presidente del Napoli, o pur di non abbassare la sua valutazione di ... Leggi su ilnapolista

