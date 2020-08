Contagi in aumento in Grecia: torna l’obbligo di mascherina (Di domenica 2 agosto 2020) Contagi in aumento in Grecia: torna l’obbligo di mascherina. Dopo il recente aumento di casi di Coronavirus, le autorità greche hanno deciso a partire da oggi l’obbligo di mascherine in tutti gli spazi pubblici al chiuso e introdotto una serie di nuove misure restrittive. Le visite negli ospedali e nelle case di riposo per anziani … L'articolo Contagi in aumento in Grecia: torna l’obbligo di mascherina Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - Tg3web : Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Berlino contro la politica anti-covid del governo tedesco, alle p… - CottarelliCPI : Contagi ancora bassi ma in netto aumento. Il senso civico, il buon senso, il senso comune, il ... sesto senso (per… - loumihasalutata : RT @edismyreligion: si lamentano dell'aumento dei contagi ma poi basta andare a forte dei marmi e vedi gente ammassata che balla ubriaca io… - InvestBuonSenso : -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento Coronavirus, in Grecia contagi in aumento: mascherine obbligatorie in tutti i luoghi pubblici al chiuso Corriere della Sera Business news: Kenya, Kenyatta estende coprifuoco di un altro mese contro aumento contagi Covid-19

Nairobi, 02 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha esteso di altri 30 giorni il coprifuoco disposto nel tentativo di frenare la propagazione dei contagi da coronaviru ...

Caos migranti e contagi quadruplicati: i dati del coronavirus in Sicilia tra i peggiori in Italia

Un numero così alto di nuovi positivi al coronavirus in Sicilia in sette giorni non si vedeva da aprile: ben 119, tra sabato 25 luglio e ieri. Per fare capire quanto ci siano tutti i segnali di una ri ...

