Condò: “Conte ha ragione, all’Inter ci sono due anime. Non va bene” (Di domenica 2 agosto 2020) L’analisi di Paolo Condò sullo sfogo di Conte post Atalanta-Inter Si continua a parlare delle dure parole di Antonio Conte pronunciate dall’allenatore dell’Inter nel post partita contro l’Atalanta. Tra i tanti che hanno espresso la loro opinione in merito c’è anche Paolo Condò che ha così analizzato la situazione nerazzurra negli studi di Sky Sport. “Non è la prima volta che il tecnico interista sbrocca. Mi chiedo dove vuole parare. Credo stia denunciando una realtà che si sa. Come se all’Inter ci fossero due squadre, una che fa capo a Marotta e l’altra no. Quella degli spifferi. Conte sta sottolineando come le cose su Brozovic a Milano escano e a Torino non sarebbero mai venute fuori. Non dice apertamente, ma lo fa capire”. “Imputa a parte della ... Leggi su intermagazine

Silva98044513 : Condo e un imbecille. Conte a ragione a lamentarsi, lui fa parte delle cacca di cui conte parla che viene spslsts a… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Condò: 'Quella di Conte è una botta potentissima. Non so se voglia la testa di qualcuno in società, nel reparto gestionale… - SBertagna : RT @marifcinter: Condò: 'Quella di Conte è una botta potentissima. Non so se voglia la testa di qualcuno in società, nel reparto gestionale… - giacomoamala : RT @marifcinter: Condò: 'Per me c'entra anche il mercato. Ieri Conte ha praticamente detto non vi azzardate più a fare mosse tipo Eriksen.… - giacomoamala : RT @marifcinter: Condò: 'Quella di Conte è una botta potentissima. Non so se voglia la testa di qualcuno in società, nel reparto gestionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Condò “Conte