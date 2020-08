Ciclismo, Gran Trittico Lombardo 2020: gli orari di partenza e arrivo (Di domenica 2 agosto 2020) Lunedì 3 agosto va in scena il Gran Trittico Lombardo 2020, corsa che riunisce in un unico giorno i tradizionali appuntamenti con Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. I corridori dovranno affrontare un percorso piuttosto selettivo da Legnano a Varese, duecento chilometri con chiusura sulle strade del Mondiale 2008. La partenza della corsa è fissata per le ore 12:00, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:20 e le 16:45 in base alla media oraria che i migliori riusciranno a tenere. Sportface.it vi racconterà il Gran Trittico Lombardo 2020 in tempo reale, per non farvi perdere assolutamente niente di una corsa che si preannuncia davvero ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo Il percorso e l'altimetria del #GranTritticoLombardo 2020 - annamasera : Quel gran figo di mio fratello ?? #ciclismo #nofilter #holiday?? - DiegoDominici : @peppesass Wout perfetto, sorretto da una gran condizione. Quella volta lì invece fu epico, da ciclismo che amo - stefanoa99 : Ricorda il ciclismo dei vecchi tempi. Gran bella gara #StradeBianche - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??????? #Ciclismo | #StradeBianche ???? LA RIVINCITA DI WOUT #VANAERT ????! L'anno scorso il belga arrivò barcollante in Pi… -