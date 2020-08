Calciomercato Parma – Trattative in corso per i ducali (Di domenica 2 agosto 2020) In casa emiliana c’è fermento sia dal punto di vista societario che dal punto di vista sportivo. Infatti il ds Faggiano è molto attivo ed attento a tutto ciò che accade in questo Calciomercato estivo. Il ds sta provando a strappare al Bologna De Silvestri, in scadenza di contratto e quindi a parametro zero, con un contratto da 2 anni più uno. Si attende alla finestra l’evoluzione del trequartista del Lecce Filippo Falco corteggiato da Genoa e Sassuolo ma il Parma pronto ad inserirsi nella trattativa per portare il giocatore in Emilia. A breve il ds si incontrerà con i dirigenti dell’Atalanta per definire e capire come poter portare il giovane attaccante Ebrima Colley in gialloblu. E poi rimane da definire sempre la questione Gervinho che continua ad essere fortemente voluto dal Benevento ma che il ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Calciomercato Parma: Lozano erede di Gervinho? I ducali ci pensano Calcio News 24 Parma-Atalanta, Gasperini: "Questa squadra e' infinita, Gomez commovente"

Assalto alla storia! Le probabili formazioni di Lecce-Parma

Il Lecce si gioca il tutto per tutto questa sera contro il Parma in un match che racchiude tutta la stagione. Petriccione in regia, Mancosu e Lapadula stringono i denti. Decimato, ridotto allo stremo ...

