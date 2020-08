Calciomercato Fiorentina: Commisso vuole un grande colpo. I nomi (Di domenica 2 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina: Rocco Commisso vuole un grande colpo per il club e starebbe pensando a questi profili Rocco Commisso vuole mettersi alle spalle questa annata difficile e intende rilanciare la Fiorentina rendendola un club da ambizioni europee. Per questo motivo starebbe pensando ad un grande colpo per il prossimo mercato. Nei piani del presidente viola ci sono tre nomi che piacciono: Mario Mandzukic, svincolato. Poi c’è Gotze, 28 anni, che ha lasciato il Dortmund ma che ha un ingaggio altissimo. Piace infine Vazquez, 31 anni, trequartista in uscita dal Siviglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

