Blocco licenziamenti a rischio | ancora nessuna decisione per la proroga

I datori di lavoro fino al 17 agosto non possono licenziare i dipendenti a causa del Blocco dei licenziamenti inizialmente imposto dal Decreto Cura Italia e prorogato, poi, dal Decreto Rilancio. Il governo non ha ancora deciso nulla su una eventuale proroga e a pesare sulla decisione anche il nodo della cassa integrazione. proroga Blocco licenziamenti, ci sarà? L'attuale divieto a licenziare scade il prossimo 17 agosto e, anche se la ministra Nunzia Catalfo aveva assicurato che nel decreto di agosto la misura sarebbe stata prorogata anche se con modifiche, ancora nulla è sicuro. Il ministro aveva garantito la prosecuzione del Blocco e anche l'inserimento di ...

Una spinta ai consumi da almeno due miliardi (ma si starebbe tentando di arrivare a tre), con un bonus legato ad alcune tipologie di spese con carte e bancomat fatte da qui alla fine dell'anno. È ques ...

