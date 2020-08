A Crema una donna si dà fuoco: la filmano invece di prestarle soccorso, sindaco indignato (Di domenica 2 agosto 2020) Cosa siamo diventati? Se lo chiede il sindaco di Crema, dopo quello che è successo nel pomeriggio del primo agosto nella sua cittadina. Una donna si è data fuoco in un campo, vicino al parcheggio di un ristorante. Molte le persone che si sono accorte di quello che stava accadendo ma poche quelle che hanno deciso di intervenire. Mentre la donna bruciava nel campo, decine di passanti hanno ripreso quello che stava succedendo, senza però pensare di prestare soccorso alla signora. Due persone son intervenute ma era ormai troppo tardi. Quando sono arrivati i soccorsi per la donna non c’era nulla da fare. E’ morta mentre altre persone riprendevano “lo spettacolo”. donna SI DA’ fuoco ... Leggi su ultimenotizieflash

