Wta Palermo 2020, qualificazioni: programma e orari domenica 2 agosto (Di sabato 1 agosto 2020) L’ordine di gioco e gli orari di domenica 2 agosto per quanto concerne le qualificazioni al Wta International di Palermo 2020. Seconda giornata dopo quella inaugurale che ha visto scendere in campo i rispettivi primi turni: ancora tante azzurre presenti, da Martina Trevisan a Martina Di Giuseppe. Si parte come di consueto alle ore 16:00: ci si gioca un posto al turno finale del tabellone cadetto. Ecco l’ordine di gioco di domenica: CAMPO CENTRALE dalle ore 16:00 – Gracheva vs Trevisan a seguire – Arruabarrena vs Di Giuseppe a seguire – Ruse or Spiteri vs Frech or Juvan a seguire – Dodin or Bilardo vs Wickmayer COURT 6 dalle ore 16:00 – Martincova vs Sasnovich a seguire – Podoroska vs Bonaventure a seguire – Kostyuk ... Leggi su sportface

Wta Palermo, E' la bulgara Viktoriya Tomova la positiva al Covid

Roma, 1 ago. (askanews) - E' la bulgara Viktoriya Tomova, n. 130 del ranking mondiale, che era programmata come ultimo incontro sul campo n.2 contro l'ucraina Marta Kostyuk la giocatrice risultata pos ...

