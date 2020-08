Traffico Roma del 01-08-2020 ore 11:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Vischi molto trafficate le strade di collegamento con il litorale in particolare la Cristoforo Colombo e la Pontina è ancora sulla Pontina si sta in coda tra il raccordo anulare e Castel di Decima direzione Pomezia lunghe code per un incidente ormai rimosso invece sulla diramazione Roma Sud Tra la barriera è il bivio per la Roma Napoli a si rientra sull’autosole trova Code in direzione di Napoli anche qui per un incidente risolto tra il bivio per la A24 è Colleferro code per Traffico anche in direzione dell’Abruzzo su 24 tra Settecamini e Tivoli poco lontano a Castelverde la polizia locale Ci segnala un incidente in via Massa di San Giuliano all’altezza di via frattoli regolari infine la circolazione sulle strade della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Roma, traffico internazionale di cherosene rubato alla Nato in Belgio: arrestato il legale della società

Un traffico internazionale di cherosene rubato da un oleodotto della Nato in Belgio è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Roma in esecuzione di un ordine d’indagine europeo. Gli i ...

Contrabbando di carburante: sequestrato carico di 40mila litri alle porte di Roma

Quaratamila litri di carburante per autotrazione, due autobotti e un deposito clandestino ubicato in provincia di Roma: è questo il bilancio dell’ultimo sequestro operato dai Finanzieri del Nucleo di ...

