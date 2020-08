Tornano a scendere i contagi di coronavirus in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) . Secondo i dati giornalieri del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 295 nuovi casi positivi: ieri erano stati 379, ed erano in salita da circa 4 giorni. I nuovi casi si registrano soprattutto in Emilia Romagna (+56), Lombardia (+55) e Veneto (+46). Le uniche regioni senza nuovi contagi sono Valle d’Aosta e Basilicata, oltre al territorio della Provincia Autonoma di Trento.Sale però il numero dei malati. Gli attualmente positivi sono 12.457, 35 in più rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda i decessi, sono 5 le persone morte a causa degli effetti del covid-19, per un totale di 35.146 dall’inizio dell’emergenza. I guariti e i dimessi superano la soglia dei 200mila: infatti, sono 200.229, 255 più di ieri. In Lombardia, con 8.419 tamponi effettuati, sono 55 i nuovi casi registrati, ... Leggi su huffingtonpost

LUCCA. Le imprese registrate in provincia di Lucca al 30 giugno risultano 42.513, in calo di 201 unità (-0,5%) nei primi sei mesi dell'anno. Come era atteso, nel primo semestre 2020 si è rilevata una ...

Il cluster dal centro di accoglienza Casier, nel Trevigiano, che mantiene alti i numeri, seppure in leggera discesa rispetto a ieri. In Piemonte 21 nuovi casi positivi Restano stabili i nuovi casi di ...

