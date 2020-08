Tommaso Tiveron non ce l’ha fatta: muore a 4 anni schiacciato dal cancello di casa (Di sabato 1 agosto 2020) Il piccolo Tommaso non ce l’ha fatta. Era rimasto schiacciato dal grosso cancello di casa sua e a nulla sono valsi i soccorsi e l’operazione alla testa. Un bambino gioioso, vivace ma attento a ciò che faceva. Solo un terribile destino poteva portarlo via all’amore della famiglia. Tommaso Tiveron muore a 4 anni schiacciato dal cancello di casa. L’Usl 2 di Treviso, ieri alle 19, ha concluso la procedura di accertamento del decesso. Sottoposto d’urgenza a un delicato intervento di neurochirurgia alla testa, il piccolo non è riuscito a superare le gravissime ferite subite. Il drammatico incidente è avvenuto la sera prima, ... Leggi su chenews

