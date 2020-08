"Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia!", Gattuso inferocito contro la panchina della Lazio (Di sabato 1 agosto 2020) Dall'audio ambientale del finale della partita tra Napoli e Lazio, in cui la tensione è salita alle stelle, si sono riuscite ad afferrare alcune parole chiave per ricostruire il parapiglia dopo il triplice fischio. Leggi su tuttonapoli

IlBacchettone : Ora, non so chi sia stato, ma l'uomo di merda che ha dato del terrone a Gattuso è un enorme, immenso, grandissimo p… - Daniele0256 : Se dei fascisti mi chiamano terrone di merda io ribadisco il loro essere: siete fascisti e non un buon esempio per… - 1926_cri : RT @Partenope_cf: Pezzo di merda della Lazio: dà del terrone a Gattuso Ciro Immobile: - sassyagron : RT @Partenope_cf: Pezzo di merda della Lazio: dà del terrone a Gattuso Ciro Immobile: - enzogoku69 : @PianiMino Sai se ti chiamano TERRONE DI MERDA lui fa fatica...se li mangia -

Ultime Notizie dalla rete : Terrone merda Lavezzi-Allegri ad alta tensione: la pallonata del Pocho in Cagliari-Napoli Goal.com Gattuso, svelata la vergognosa frase che lo ha fatto infuriare! Il mister: "Vieni a dirmelo in faccia"

Al termine di Napoli-Lazio è accaduto un po' di tutto, grande tensione nel finale. Le due panchine erano molto agitate. Gennaro Gattuso, in particolare, era letteralmente furioso. Il coach calabrese a ...

Al termine di Napoli-Lazio è accaduto un po' di tutto, grande tensione nel finale. Le due panchine erano molto agitate. Gennaro Gattuso, in particolare, era letteralmente furioso. Il coach calabrese a ...