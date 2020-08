Tennis, Carola e Vittoria: 'Sui tetti con Federer...' (Di sabato 1 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Tg3web : Fecero il giro del mondo le immagini di Vittoria e Carola che giocavano a tennis sui tetti di Finale Ligure durante… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Carola e Vittoria: “Sui tetti con #Federer, ci ha insegnato anche a fare le volée” - dani_lettrice : RT @Gazzetta_it: Carola e Vittoria: “Sui tetti con #Federer, ci ha insegnato anche a fare le volée” - verobrunati : RT @Gazzetta_it: Carola e Vittoria: “Sui tetti con #Federer, ci ha insegnato anche a fare le volée” - Gazzetta_it : Carola e Vittoria: “Sui tetti con #Federer, ci ha insegnato anche a fare le volée” -

Era nato come passatempo in una noiosa giornata di lockdown, si è trasformato in un evento planetario. Carola Pessina e Vittoria Oliveri, due giovani tenniste di Finale Ligure, si erano messe a palleg ...Il video dell'allenamento delle giovani tenniste Vittoria e Carola sui tetti di Finale Ligure in pieno lockdown aveva fatto il giro del mondo raccogliendo milioni di visualizzazioni. E nei giorni cors ...