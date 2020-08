Si dà fuoco a Crema e muore, i passanti filmano. La sindaca: "Cosa siamo diventati?" (Di sabato 1 agosto 2020) Una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante, che era in auto con la moglie, è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato in seguito da un uomo arrivato con un estintore. Nel frattempo - ha poi raccontato il soccorritore - altre persone con il telefonino in mano sono rimaste nel parcheggio del ristorante. Per la donna non c’è stato nulla da fare.È stato il sindaco Stefania Bonaldi a pubblicare su Facebook il racconto dell’uomo, commentando che “se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino ed immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Serie e molto, molto ... Leggi su huffingtonpost

Cinquanta prefabbricati per elementari e medie, così il Comune salverà l'anno scolastico

La scuola elementare di via Quarenghi avrà almeno una struttura provvisoria (con molta probabilità più di una) per accogliere i suoi studenti a settembre. La primaria dell'Istituto comprensivo Riccard ...

Marco D’Amore: “L’immortale è stato una sfida, come scalare il K2”

Marco D’Amore ha ricevuto il premio BCT “per la miglior idea innovativa” per il film “L’immortale”. Dopo aver vinto il Nastro D’Argento 2020 come regista esordiente per il film “L’immortale”, film spi ...

